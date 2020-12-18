- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم سيف نبيل عمله الجديد بعنوان “فدوه اروح اني” على طريقة الفيديو كليب عبر كافة المتاجر الرقمية. وحصد العمل في أولى ساعات إطلاقه على أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ومئات آلاف الإستمتاع عبر مختلف التطبيقات الرقمية.
“فدوه اروح اني” اغنية تحكي عن الحبّ ورومنسية الحبّ. وقد جسد المخرج الشاب “حسين شعلان” الأغنية، بقصة تشبه الحلم، لمست قلب كل من شاهد الفيديو كليب، ليعيش لحظات من الرومنسية والخيال.
وتدور قصة الفيديو كليب حول فتاة تبحث عن حبيبها، تعيش بمخيلتها قصة حبّ رسمتها، حيث أسرت الجمهور بلغة الجسد التي أظهرتها للمشاهدين.
وللمرة الأولى، رقص سيف في العمل المصوّر تحت اشراف الراقص اللبنانيّ “رائد مراد”، في خطوة شجعها الجمهور.
يذكر أن “فدوه اروح اني” من كلمات محمد الجبوري، الحان سيف نبيل، توزيع منير جعفر وماستريغ طيف عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف نبيل يغني ويرقص للحبّ في كليب “فدوه اروح اني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.