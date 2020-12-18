كواليس “باب الجمال” للفنان محمد منير

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد منير لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم ألبومه الجديد “باب الجمال”، وتعاون من خلالها مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن سامر أبو طالب والموزع الموسيقي عمر اسماعيل.

وأعرب الموزع عمر اسماعيل عن سعادته بالتعاون مع محمد منير، كاشفاً لصحيفة “النهار” عن ظروف التحضير للعمل: “التعامل مع محمد منير يُمثل لي شيئاً كبيراً جداً، فهو قامة فنية كبيرة وتاريخ مشرف وتربينا على أغانيه، وفكرة تكرار التعاون معه للمرة الثانية أسعدتني للغاية لا سيمّا بعد نجاح تعاوني الأول معه من خلال أغنية افرح”.

وأضاف: “عملنا على الأغنية أنا والملحن سامر أبو طالب والشاعر أحمد حسن راؤول منذ أكتر من عام، ونفّذناها خصيصاً لمحمد منير، وأرسلناها بالفعل له، لكن الشركة حينها لم تكن بدأت في إنتاج الألبوم، وبعد عام فوجئنا بأن الأغنية نالت إعجاب منير وقرّر ضمّها للألبوم”.

ويلفت إسماعيل إلى أن التحضير للأغنية استغرق وقتاً طويلاً: “فريق العمل كان حريصاً على تقديم أغنية تليق بقيمة الكينغ واسمه الكبير”.

وعن تحضيراته المقبلة قال: “أستعد حالياً لخوض تجربة جديدة عليّ مع الفنانة نوال الكويتية، من خلال عمل مهم جداً سأعلن عن تفاصيله لاحقاً، كما أعكف على التحضير لأغنية جديدة للفنان الكبير هاني شاكر، تنتمي للطابع الدرامي، عن الندم بعد الفراق، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، وستبصر النور قريباً، كما أتعاون مع كل من هيثم سعيد والأردني يزن السعيد، وأيضاً هناك أغنية مع الفنانة مي فاروق بعنوان يا طير، ويتم تصويرها حالياً في لبنان، من كلمات محمد حسن معوض وألحان سامر أبو طالب وستطرح قريباً”’.

يُذكر أن منير كان قد طرح أغنية. منذ فترة بعنوان “الناس فى بلادي”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.