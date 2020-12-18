تعرفوا إلى سرّ خاتم بوراك أوزجفيت

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الممثل التركي بوراك اوزجفيت للاحتفال بعيد ميلاده الـ36 في 24 من الشهر الجاري، وفي خطوة لافتة منه طلب من محبيه وأصدقائه أن تكون هدية عيد ميلاده التبرع لمرضى السرطان.

ونشر بوراك في حسابه عبر “تويتر” رسالة طلب فيها التبرّع لحملة مرضى السرطان وقال فيها: “عائلتي و أصدقائي الاعزّاء، 24 كانون الأول هو يوم ميلادي، لا أنتظر منكم الهدايا أو الاحتفال، أريد منكم عمل الخير، سيسعدني كثيراً تبرعكم مهما كان كثيراً أو قليلاً، لنذكر أطفالنا وأصدقاءنا المصابين بالسرطان و لنقدم لهم العون قدر استطاعتنا، ستجدون الرابط في ملف التعريف، أشكركم من الآن على دعمكم”.

من جهة أخرى، لفت الأظار الخاتم الذي يرتديه بوراك اوزجفيت في الفترة الأخيرة وأثار فضول محبيه حول سرّه ليتضح أنه خاتم لإبعاد الحسد والعين ومنقوش عليه أسماء الله الحسنى الـ99.

يذكر أنّ مسلسل “المؤسس عثمان” ما زال يحصد النجاح ويتصدر نسبة المشاهدة مساء كل اربعاء، واشترت بنغلادش حقوق عرضه، ووجّه بوراك رسالة للجمهور البنغلادشي شكرهم فيها على متابعة المسلسل.