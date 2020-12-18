تأجيل مهرجان برلين السينمائي إلى مارس ومسابقته ستقام افتراضياً

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برلين: أعلن منظّمو مهرجان برلين السينمائي الجمعة تأجيله من موعده السنوي المعتاد في فبراير إلى مارس المقبل، وإقامة مسابقته افتراضياً، بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح مديرا المهرجان في بيان أن الدورة الحادية والسبعين للمهرجان ستقام "على مرحلتين"، أولاهما مسابقة رسمية افتراضية وتوزيع الجوائز في مارس، وبينها "الدب الذهبي"، في حين تقام في يونيو عروض مفتوحة للجمهور.

وشرح كارلو شاتريان ومارييت ريسنبك أن "التقسيم إلى مرحلتين سيتيح الإبقاء على الركيزتين الأساسيتين، وهما سوق الأفلام والمهرجان".

وإذ لاحظا أن "ثمة حاجة ماسة إلى الالتقاء حضورياً"، شددا على أن "الوضع الراهن لا يسمح بذلك في فبراير. وفي الوقت نفسه، من المهم إقامة سوق لصناعة السينما في الربع الأول" من السنة.

وسيعلن المهرجان في فبراير عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة فيه. وفي يونيو، ستُعرض الأفلام الفائزة بالمسابقة في صالات السينما أو في دور عرض في الهواء الطلق.

ويعتبر مهرجان برلين أحد المهرجانات الثلاثة الأهم في أوروبا، إلى جانب مهرجاني كان والبندقية.