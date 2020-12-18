شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ورحاب الجمل أمام ريهام حجاج فى "كل ما نفترق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنانين عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وآيتن عامر ورحاب الجمل لمسلسل "كل ما نفترق"، بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.

وبدأت النجمة ريهام حجاج، تصوير مسلسلها الجديد "كل ما نفترق"، حيث انطلق التصوير يوم السبت الماضى، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون، واستطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوار المميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها .

كان آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على.

المسلسل من تأليف أحمد وائل ومعه ياسر عبد المجيد، ومعالجة درامية محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل، وقدمت ريهام حجاج أخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، بينما كانت آخر أعمال طارق الجناينى الرمضانية هو مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وخارج الموسم الرمضانى، يعرض له مسلسل "حكايات بنات" عبر قنواتon.