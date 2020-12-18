شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "أهل الكهف" يبدأ تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم فريق عمل فيلم "أهل الكهف" تصوير أول مشاهدهم في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك عدة أسابيع، على أن تنتقل أسرة الفيلم لمكان تصوير آخر بعد انتهاء مشاهدهم بالمدينة.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

من ناحية أخرى، تنتظر غادة عادل عرض فيلم "قمر 14" من إخراج هادى الباجورى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطالا مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.