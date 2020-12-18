شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف سرا جديدا عن ضحكه مع هانى شاكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد سعد خلال لقائه مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح فى تليفزيون ”الخليج 365” عن سر ضحكه المتواصل مع أمير الغناء العربي هانى شاكر خلال لقائهما بأحد البرامج على هامس تسجيل أغنيهما "يا بخته"، التي تم طرحها على موقع يوتيوب مؤخراً، حيث تصدر اسمهما التريند وتفاعل الجمهور مع ذلك مع تساؤلات عن سبب هذا الضحك المتواصل.

وأكد أحمد سعد أنه تربى على أغانى هانى شاكر فنيا، والجمهور كذلك يستمع لمعظم أغنياته التي دائماً ما يكون بها دراما مثل "غلطة" و"يا ريتنى" و"عيد ميلاد جرحى أنا"، مضيفاً أنه يعرفه جيداً لكن عندما بدأ العمل معه وجدت دمه خفيف ولذيذ جدا، وقال سعد: "كنت أقوله له الناس عماله تقولى بعد الضحك (أنت بوظت هانى شاكر)"، ليرد: "لا أنا كنت مستنى أي حد يزقنى وكان عندى استعداد للهزار والضحك".



احمد سعد مع عمرو صحصاح

وأضاف أحمد سعد: "هانى شاكر ضحتكه حلوة أوى، وهو لذيذ جداً، وصراحة مستوى الضحك عندنا ارتفع، والناس دمها خفيف أوى، فمعروف إن الشعب المصرى دمه خفيف ولديه ملكة الإيفيهات والهزار، فأنا حالياً أصبحت أضحك من قلشات الجمهور علىّ، فمثلاً أثناء تصوير بوستر للأغنية مع أستاذ هانى شاكر والله قلت له (يالا نتصور صورة سلاح التلميذ) وأنا عارف وقلبى حاسس إن الناس هيسفوا عليا وهيقلشوا وهو ضحكنى جداً وهذا حدث بالفعل".



احمد سعد خلال لقائه مع عمرو صحصاح فى تليفزيون الخليج 365