إيمان تظهر بعد غياب في احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير - هاني رجب:

ظهرت الفنانة إيمان سركسيان، بعد غياب، في احتفالية الفنان محمد صبحي"50 سنة فن" بمدينة سنبل.

آخر أعمال "عيون القلب" عام 2015، مع النجوم رانيا يوسف، ماجد المصري، دينا فؤاد، لطفي لبيب، حسن عبدالله، وسهر الصايغ وغيرهم.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

اليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي، ليس مجرد تكريمات ولكنه احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي ، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.