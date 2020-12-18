صناع عمل (أهل الكهف) يبدأون تصوير أولى مشاهده

أعلن صناع عمل فيلم "أهل الكهف" بدء تصوير أولى مشاهده بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل. وكتب المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": " دعواتكم .. الحلم إبتدي يتحقق . يتحقق . اقرأ .. أيمن بهجت قمر لـ"الهضبة" : لو غنيتلك هتعملي بلوك وأضاف: فيلم "أهل الكهف" عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم معالجه سينمائيه: ايمن بهجت قمر إخراج: عمرو عرفه إنتاج: وليد منصور .. يارب يا كريم الف حمد وألف شكر". فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

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