رواد تويتر بعد تعرض محمد منير لوعكة صحية: ربنا يشفيك يا صوت مصر

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية، اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر لتلقي العلاج، وكشفت مصادر صحفية أن حالته تبدو مستقرة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعا محبي الكينج محمد منير له بالشفاء العاجل، حيث قالت هند " ربنا يشفيك الفنان الرائع محمد منير"، أما حساب زمالك بيدج فكتب " نتمنى الشفاء العاجل والسلامة للفنان الكبير "الكينج" الزمالكاوي محمد منير بعد الازمة الصحية التى تعرض

لها".

محب لمنير قال "نقل الكينج "محمد منير" إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. ادعوا له بالشفاء".

ساسو كتبت " خبر مرض محمد منير سىء جدا ربنا يشفيه يارب ويشفى كل مريض".

نشوى الشربيني كتب " ممكن كلنا ندعى للفنان #محمد_منير ان ربنا يشفيه ويخفف عنه".

سيد كتب "اللهم اشفيه شفاً لا يغادر سقماً اللهم البسه ثوب الصحه والعافية قلوبنا ودعواتنا للكينج

محمد مُـنـيـر وان شـاء الله مـا يشوف شـر وقدامه العافية".

محمد رجب كتب " استقرار حالة #محمد_منير الصحية، وتكذيب إشاعة دخوله العناية المركزة.. ربنا يتم شفائه على خير يا رب".

حسام الديب كتب " اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين وتقوم بسلامة ياكينج ادعو للكينج محمد منير".

حساب باسم مشاهير كتب "نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ومصادر تؤكد استقرار حالته الصحية".

سعدون " دعواتكم للفنان الكبير صوت #مصر #محمد_منير بالشفاء العاجل"، أحمد حسن " ربنا يشفيك يا كينج ويحفظك لينا يارب".