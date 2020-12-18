خالد الصاوي ضيف أبلة فاهيتا في الدوبلكس

يحل النجم خالد الصاوي، مساء اليوم، الجمعة، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء عبر شبكة قنوات on.

ومن المقرر أن يتحدث "الصاوي" خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس

أبرز أعماله، ومواقف كثير جمعته بزملائه.

وتحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت "أبلة فاهيتا" قد عادت في

موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة ON.

جدير بالذكر ان الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا حققت نجاحًا واسعًا خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحًا كبيرًا، واستضاف الكثير من نجوم الوطن العربي.‏