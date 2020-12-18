تفاصيل حفل تأبين محمود ياسين على المسرح القومي

يقيم المسرح القومي بـ البيت الفني للمسرح حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين، غدًا السبت، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح القومى بالعتبة.
ومن المقرر حضور كل من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرجخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، و عدد كبير من قيادات وزرة الثقافة و الفنانين و الشخصيات العامة.
قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، أن الحفل
ويليه تكريم لاسم الراحل الفنان محمود ياسين، و يختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوجرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين .
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