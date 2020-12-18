الأثنين.. عرض فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر، بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، في السادسة مساء الإثنين القادم (21 ديسمبر) فيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، والدعوة عامة للجمهور مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بمناسبة الذكري الـ 109 علي ميلاد "أديب نوبل" نجيب محفوظ.

الفيلم مأخوذ عن قصة لـ"محفوظ"، وبطولة الفنان الراحل

أحمد زكي، آثار الحكيم، ومن اخراج عاطف الطيب، يعقب عرض الفيلم ندوة مع الجمهور حول مختلف قضايا المرأة في أعمال نجيب محفوظ، تدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف الناقد اسلام أحمد علي .

يذكر أن نجيب محفوظ يُعد أول أديب

عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، كتبه منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004.

تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.