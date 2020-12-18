شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365": أنا بخير وراجعلكم بـ "باب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم الكبير محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، ليس أكثر، وهو ما أكدة الكينج لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب بحسب تعبيره.

وقال النجم الكبير محمد منير لـ"الخليج 365"،:"تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى "باب الجمال"، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى".

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز".

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".