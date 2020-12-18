شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أفلام حملوا توقيع براد بيت بينها Ocean’s Eleven فى عيد ميلاده الـ57 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل براد بيت بعيد ميلاده الـ 57 والذى يعتبر واحدا من أهم نجوم هوليود بفضل مجموعة من الأعمال الذى قدمها خلال مسيرته ونال عنها ثناء الجمهور والنقاد، كما حدث فى فيلمه الأخير مع ليوناردو دى كابريو الذى نال عن دوره فيه جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أهم 5 أفلام بالمسيرة الفنية للنجم الشهير.

فيلم Ocean’s Eleven

تعد مجموعة أفلام أوشن ملحمة بحد ذاتها، جمعت العديد من النجوم العالميين، وحققت إيرادات عالية جدا، واستطاع هذا الفيلم تحقيق نقلة نوعية لبراد بيت، فقد تشارك في الفيلم مع جورج كلوني ومات ديمون، لينتقل بعده مباشرة للصف الأول ضمن اهم نجوم هوليود، وتدور أحداثه حول عصاية تسعى لعملية سرقة كبيرة بطريقه جهنمية، وتنجح في ذلك، ويعد الفيلم الأول من السلسلة "Ocean’s Eleven" الأكثر نجاحا، الفيلم من إنتاج عام 2001، وحصل على تقييم 7.8 من قاعدة بيانات الأفلام العالمية.



Ocean’s Eleven

فيلم Troy

الفيلم من إنتاج 2004، ويعد فيلم Troy من أكبر أفلام براد بيت فهو يملك قيمة تاريخية كبيرة، وتدور أحداثه حول ملحمة الإلياذة، وحصار مدينة طروادة والمعركة التاريخية بين هيكتور وأخيل الذي يجسد براد بيت فيها دور الأخير، ويملك قوة ومهارة خارقة جعلت البعض يراه من نسل الآلهة، واستطاع براد بيت طوال أحداث الفيلم تقديم الشخصية بصورة خيالية فاقت الحد عند الكثيرين مما جعلها عالقة فى أذهان الجميع.



