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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أفلام حملوا توقيع براد بيت بينها Ocean’s Eleven فى عيد ميلاده الـ57 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل براد بيت بعيد ميلاده الـ 57 والذى يعتبر واحدا من أهم نجوم هوليود بفضل مجموعة من الأعمال الذى قدمها خلال مسيرته ونال عنها ثناء الجمهور والنقاد، كما حدث فى فيلمه الأخير مع ليوناردو دى كابريو الذى نال عن دوره فيه جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أهم 5 أفلام بالمسيرة الفنية للنجم الشهير.فيلم Ocean’s Eleven
تعد مجموعة أفلام أوشن ملحمة بحد ذاتها، جمعت العديد من النجوم العالميين، وحققت إيرادات عالية جدا، واستطاع هذا الفيلم تحقيق نقلة نوعية لبراد بيت، فقد تشارك في الفيلم مع جورج كلوني ومات ديمون، لينتقل بعده مباشرة للصف الأول ضمن اهم نجوم هوليود، وتدور أحداثه حول عصاية تسعى لعملية سرقة كبيرة بطريقه جهنمية، وتنجح في ذلك، ويعد الفيلم الأول من السلسلة "Ocean’s Eleven" الأكثر نجاحا، الفيلم من إنتاج عام 2001، وحصل على تقييم 7.8 من قاعدة بيانات الأفلام العالمية.
Ocean’s Eleven
الفيلم من إنتاج 2004، ويعد فيلم Troy من أكبر أفلام براد بيت فهو يملك قيمة تاريخية كبيرة، وتدور أحداثه حول ملحمة الإلياذة، وحصار مدينة طروادة والمعركة التاريخية بين هيكتور وأخيل الذي يجسد براد بيت فيها دور الأخير، ويملك قوة ومهارة خارقة جعلت البعض يراه من نسل الآلهة، واستطاع براد بيت طوال أحداث الفيلم تقديم الشخصية بصورة خيالية فاقت الحد عند الكثيرين مما جعلها عالقة فى أذهان الجميع.
يعتبر من أهم أفلامه، حيث نافس فيه نفسه طوال الأحداث وتخلى عن وسامته بصورة كبيرة طوال الأحداث بسبب لعبه شخصية كبيرة فى السن تصغر مع الوقت، إلا أنه قدم الدور بشكل لا يصدق، وتدور أحداثه حول امرأة تضع رجلا مسنا وليس طفلا، يعيش حياته بالعكس حيت يولد رجلا مسنا وعند تقدم السنوات يصبح أكثر شبابا، حتى يصل إلى قمة الشباب ويحب فتاة ويقع في العديد من المغامرات، الفيلم من إنتاج 2008.
The Curious Case of Benjamin Button
World War Z
فيلم ينتمى لنوعية أفلام الخيال العلمي وآكلي لحوم البشر، حيث يحكي قصة انتشار وباء عالمي يحول البشر إلى زومبي، ويقوم براد بيت بدور عميل سابق في كشف الحوادث الغريبة للأمم المتحدة، وبالتالى تضطره الأحداث لأن يعود للبحث عن حل للوباء لمعرفة مصدره وإنقاذ البشرية، ولكنه يواجه الزومبي المنتشر في أنحاء العالم أكثر من مرة ويرى الموت أمامه، والفيلم من إنتاج عام 2013.
World War Z
فيلم تم انتاجه عام 2014، وتدور أحداثه فى الحرب العالمية الثانية، حيث يسلط الضوء على الوجه السيئ للحروب ومراراتها على البشر، ويحكي آخر أيام الحرب العالمية الثانية، بعد انهزام الجيش الألماني، ويقوم براد بيت فيه بدور الرقيب "واردادي" قائد دبابة لجيش الحلفاء تتوغل داخل الأراضي الألمانية تحت القصف والمواجهات الشرسة.
فيلم Fury
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