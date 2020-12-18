شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من Avatar والاستعداد للرابع والخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج العالمي جيمس كاميرون عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم Avatar، بنشر عدد من الصور لآخر يوم تصوير في العام الجاري، ليبشر عشاق السلسلة بالانتهاء من عملية التصوير والانتقال لعملية المونتاج والفنيات الصوتية والتصويرية.

ونشر النجم العالمي جيمس كاميرون مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يظهر من خلالها القائمين على العمل وهم على أتم استعداد للانتهاء من عملية التصوير ومسابقة الوقت قبل انتهاء العام الجاري، وسط تدابير احترازية شديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكان موقع ديلي ميل نقل تصريحات المخرج جيمس كاميرون في مقابلة أجراها مع النجم أرنولد شوارزنيجر، حول انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم Avatar، حيث قال كاميرون أن الفيلم اكتمل بنسبة 100٪ وهو ما يجعله جاهز للعرض، وذلك بعد تأجيل موعد طرحه لـ 8 مرات.