شكرا لقرائتكم خبر عن التنانين تنفث النيران فى 2022.. تعرف على موعد طرح مسلسل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل House of the Dragon المشتق من أحداث مسلسل الخيال والإثارة Game of thrones، الشهير عن موعد طرح العمل الدرامى الجديد الذي سيسرد قصة حياة عائلة التايجريان وبداية تأسيسهم قبل أكثر من 3000 عام من أحداث GOT التي انتهت بمقتل دينيريس تايجريان وعودة جو سنو إلى حماية الجدار من جديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة cnet فإن موعد طرح الموسم الاول، من مسلسل House of the Dragon سيكون في منتصف عام 2022، عبر منصة HBO MAX، الشهيرة التي عرضت أحداث مسلسل GOT، طوال السنوات الماضية، وياتي هذا التأكيد بعد انتشار الكثير من الشائعات بتأجيل المسلسل بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما نفاه القائمين على العمل أكثر من مرة مؤكدين على موعد الإصدار في منتصت عام 2022.

وكان قد انضم كل من أوليفيا كوك، ومات سميث، وإيما دارسي، إلى مسلسل House of the Dragon، الذى سيعرض على منصة HBO، جنبا إلى جنب مع الممثل بادي كونسيدين، الذى أعلن عن انضمامه سابقا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Deadline".