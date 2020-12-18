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شكرا لقرائتكم خبر عن التنانين تنفث النيران فى 2022.. تعرف على موعد طرح مسلسل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل House of the Dragon المشتق من أحداث مسلسل الخيال والإثارة Game of thrones، الشهير عن موعد طرح العمل الدرامى الجديد الذي سيسرد قصة حياة عائلة التايجريان وبداية تأسيسهم قبل أكثر من 3000 عام من أحداث GOT التي انتهت بمقتل دينيريس تايجريان وعودة جو سنو إلى حماية الجدار من جديد.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة cnet فإن موعد طرح الموسم الاول، من مسلسل House of the Dragon سيكون في منتصف عام 2022، عبر منصة HBO MAX، الشهيرة التي عرضت أحداث مسلسل GOT، طوال السنوات الماضية، وياتي هذا التأكيد بعد انتشار الكثير من الشائعات بتأجيل المسلسل بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما نفاه القائمين على العمل أكثر من مرة مؤكدين على موعد الإصدار في منتصت عام 2022.
وكان قد انضم كل من أوليفيا كوك، ومات سميث، وإيما دارسي، إلى مسلسل House of the Dragon، الذى سيعرض على منصة HBO، جنبا إلى جنب مع الممثل بادي كونسيدين، الذى أعلن عن انضمامه سابقا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Deadline".
على أن تلعب كوك دور Alicent Hightower ، ابنة Otto Hightower، يد الملك، والمرأة الأكثر جمالاً في الممالك السبع، التي عاشت في القصر الأحمر، بالقرب من الملك ودائرته الداخلية؛ بالإضافة إلى أنها تمتلك كلا من النعمة والفطنة السياسية، أما عن دارسى، فستلعب دور الأميرة راينيرا تارجيريان، الأبنة الكبيرة للملك، وهى من دم فاليريان خالص، وقد يقول الكثيرون أن راينيرا ولدت بكل شيء - لكنها لم تولد رجلاً، وأخيرا سميث هو الأمير دايمون تارجيريان، الأخ الأصغر للملك Viserys ووريث العرش، محارب منقطع النظير وسائق تنانين.
وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.
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