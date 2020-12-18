شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "حظر تجول" فى دور العرض يوم 30 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين فى دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الجارى، وذلك بعد عرض الفيلم لأول مرة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصلت بطلته إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.