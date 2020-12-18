6 صور ترصد الفرق بين كيا "سيلتوس" وسوبارو "كروستريك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة قوية بين السيارات التابعة لفئة subcompact SUV، أبرزها كيا سيلتوس وسوبارو كروستريك.

ورصد موقع "كار أند درايفر"، أبرز الفروق بين الطرازين من حيث قوة المحرك، والتكلفة، وعدد الفئات المطروحة منهما للبيع وأبرز الكماليات.

وقال الموقع إن طراز سوبارو كروستريك، يتوفر منه 5 فئات مختلفة، الافتتاحية وتتوفر بسعر 23 ألفا و295 جنيها.

أما أعلى فئة فهي العاملة بمحرك كهربائي هجين، وتتوفر بسعر 36 ألف دولار.





أما طراز كيا سيلتوس، فيتوفر منه للبيع، 4 فئات، الافتتاحية باسم S بسعر 23 ألفا و110 دولارات، وأعلى فئة باسم SX بتكلفة 29 ألفا و10 دولارات.





المحرك

تعمل أعلى فئة من طراز سوبارو بمحرك سعة 2 لتر، ينتج قوة إجمالية 182 حصانا.





أما طراز كيا سيلتوس، فتعمل أعلى فئة منه بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 175 حصانا.





التقنيات

ذكر الموقع أن طراز سوبارو كروستريك، يطرح بشاشة معلوماتيه قياس 6.5 بوصة، ويصل حجمها إلى 8 بوصات، في بعض الفئات.

ويدعم هذه الشاشة، نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام توصيل بلوتوث، ووصلات USB، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





أما طراز كيا سيلتوس، فيطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يصل إلى 10.3 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، والنظام الصوتي المكون من 8 سماعات ماركة Bose الفخمة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق بالطرازين، وقال إن أبرز الأنظمة الخاصة بالأمن والسلامة المضافة لطراز "كروستريك"، تتضمن نظام الفرامل الذاتي لحالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارة والمركبات من حولها.

في حين يتوفر بطراز كيا سيلتوس، أنظمة أمن مثل نظام الفرامل ذاتية التفعيل عند استشعار قرب الاصطدام، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.