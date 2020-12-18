رئيس وزراء سلوفاكيا في قبضة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة سلوفاكيا إصابة رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش بفيروس كورونا، ليشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة من الزعماء الذين أصيبوا بالمرض الخطير.
وقال المكتب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الجمعة، إن رئيس الوزراء ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19.
الإعلان عن إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا، جاءت بعد أيام من الكشف عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس، لينضم إلى قائمة مسؤولين سياسيين آخرين أصيبوا بالفيروس في العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بكوفيد-19 مع زوجته ميلانيا.
وقد أظهرت فحوصات أجريت له بعد عشرة أيام خلو جسم الرئيس من أي شحنة فيروسية، ما سمح له باستئناف حملته الانتخابية، معتبرا أنه بات "محصنا" ضد فيروس كورونا.
وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إصابته بكوفيد-19 في السابع من يوليو/تموز، وتنزه بولسونارو الذي غالبا ما كان يخفف من خطورة المرض على دراجة نارية وتحدث من دون وضع كمامة مع عمال تنظيفات عندما كانت الفحوصات لا تزال تظهر إصابته.
وأمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسبوعا في العناية المركزة ونقاهة استمرت أسبوعين قبل أن يستأنف نشاطه نهاية أبريل/نيسان.
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