شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ57.. القصة الكاملة لأشهر 3 نجمات تحطمت قلوبهن على يد براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم براد بيت بعيد ميلاده الـ 57 وسط احتفاء من جانب عشاقه ومحبيه حول العالم ممن تأثروا بالممثل الشهير الذى طالما كان ضمن أهم نجوم حول العالم بفضل موهبته الكبيرة، كما اعتبر من أوسم الممثلين على مر العصور، وتمكن من الاستحواذ على قلوب أهم النجمات خلال مسيرة حافلة بالارتباطات العاطفية ما بين جينيفر انيستون وانجلينا جولى وغيرهن ممن نسلط الضوء عليهن خلال التقرير التالى.





براد بيت وانجلينا جولى

عام 2005 شهد بزوغ أحد أهم العلاقات بين نجوم هوليود حينما أعلن براد بيت وانجلينا عن وقوعهما فى الحب بعد تصوير فيلم mr smith، ثم رافق براد أنجلينا في رحلتها إلى باكستان بعد تعيينها سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وحملت أنجلينا في طفلهما الأول في 2006، وأعلنا خطبتهما في 2012، وبناء على رغبة أطفالهما تزوجا في 23 أغسطس 2014 في حفل بسيط بقصر ميرفال في فرنسا، وحضر الحفل العائلة والأصدقاء، وشارك أطفال الزوجين الـ 6 في حفل الزفاف، وأسدل الستار على قصة الحب رقم 9 في حياة نجم السينما الوسيم براد بيت بطلب أنجلينا للطلاق يوم 15 سبتمبر الماضي.





جينيفر انيستون وبراد بيت

كانت العلاقة الأشهر فى عالم المشاهير بين براد بيت وجينيفر انيستون، حتى تحطمت على يد انجلينا فى عام 1999 ، وكان النجمان ارتبطا لمدة عام توج بحفل زواج رومانسي على البحر في ماليبو مع بداية الألفية الثالثة وهو الزواج لأول لنجم هوليود، وظل الثنائي مثار اهتمام الصحافة وخصوصا مع نجاح مسلسل جنيفير “Friends”، كما ظهر براد في إحدى حلقات الموسم الثامن كضيف شرف في المسلسل، ولعب دور صديق قديم تكرهه “ريتشل” التي تجسدها جنيفر، مما أثار سخرية الجمهور وكان سببا في نجاح الحلقة، إلا أن أنيستون لم تتمكن من التصدى لقصة الحب الجديدة بين براد بيت وانجلينا جولى.





براد بيت وجوينيث بالترو

قبل ذلك وفي عام 1994 بدأت قصة حب جذابة للصحافة، وتحمل توقعات بزواج قريب بين النجم براد بيت والنجمة جوينيث بالترو، وأثناء علاقتهما قدما معا “Seven”، ويعد من أهم أفلام براد والذي أكد موهبته التمثيلية خصوصا مع وجود النجم الكبير مورجان فيرمان، ثم أعلن براد وجونيث خطبتهما عام 1996.

وأصبحا “الثنائي الذهبي” في هوليوود، لكن بعد شهور من الخطبة تركت جونيث براد، وفي أحد حواراتها العام الماضي تحدثت جونيث بصراحة عن علاقتها ببراد وقالت إنها كانت مغرمة به فعلا، ولكنها لم تكن مستعدة آنذاك، فهي كانت في أوائل العشرينات، كما أن براد كان مناسبا جدا لها، ولكن لم تكن تعلم ماذا كان يتوجب عليها فعله حينها، فيما أكدت تقارير أخرى أن براد هو من تسبب فى اتخاذها هذا القرار بعد احساسها بقرب انفصاله عنها.