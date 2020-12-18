عمرو دياب يفاجئ "أوس أوس" بعد غنائه "محسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس) في التحدي الذي أطلقه الفنان عمرو دياب بشأن أغنية "محسود"، التي طرح البرومو الخاص بها مؤخرًا.

ونشر "أوس أوس"، فيديو فكاهي له عبر "تويتر"، وظهر وهو يحرك شفاهه على صوت أحد الأشخاص.

ومن جانبه، أعاد عمرو دياب نشر الفيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق: "اوس اوس موهبة جامعة بين الأداء الصوتي والحركي، بس مين الموهبة اللي خوفتك دي ومشيتها".

ليرد "أوس أوس": "دى شهادة كبيرة اعتز بيها والله، بس الموهبة دي أنا أجرتها علشان يغني مكاني علشان مزعجش عشاقك بصوتي".

يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الغناء شاركوا في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .

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