أحمد أمين يكشف أصعب مشهدين قدمهما بدلاً منه دوبلير في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد أمين، على توجيه الشكر لـ"كازومي" دوبلير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي قدم أصعب مشهدين بدلاً منه خلال أحداث العمل، حسب قوله.

وكتب أمين، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل الدعم للناس اللي بتتعب وما بتاخدش حقها زي الممثل.. لولا الفنان اللي اتدرب سنين وتعب عشان يبقى مكاني في المشاهد الصعبة ماكنش العمل هيبقى حلو.. الفنان ده اسمه كازومي، ويستاهل كل التحية هو وكل زمايله".

وكان أمين، قال في لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "الدوبلير عمل مكاني مشهدين.. واحد تحت المياه، وواحد في الإنفجار.. غالبًا هي دي المشاهد اللي عجبتني".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، وعدد من الفنانين، ومن إخراج عمرو سلامة.