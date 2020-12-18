محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت المذيعة إنجي علي، مقطع فيديو لها رفقة الفنانة لوسي من حلقة أمس ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر القناة الإذاعية نجوم FM.

وظهرت "لوسي"، في الفيديو وهي ترقص على أغنية "باي باي"، للفنان تامر عاشور، احتفالا بقرب انتهاء عام 2020.

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال لوسي مسلسل "البيت الكبير"، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص على الهواء.. كيف ودعت لوسي 2020؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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