خاص| التفاصيل الكاملة لحالة محمد منير الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
انتهى الفنان محمد منير، من إجراء الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال تواجده في أحد المستشفيات في 6 أكتوبر.
وكشفت مصادر مقربة من منير لـ"الخليج 365"، تفاصيل حالته الصحية، وقالت: "الفنان محمد منير ذهب بنفسه الاسبوع الماضي إلى المستشفى، ولم يتم نقله لها كما تردد، وكان السبب في ذهابه شعوره ببعض الهبوط، وألم في المعدة".
وأضاف المصدر: "تم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، وأكد الأطباء أن حالته الصحية جيدة للغاية، ويستعد للخروج الى منزله قريبا".
منير انتهى مؤخرا من تصوير كليب أحدث أغانيه "باب الجمال"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.
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