بالصور| بحضور هالة صدقي وإلهام شاهين.. صفية العمري تحتفل بـ"كان لك معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء أمس الخميس، في مركز الإبداع داخل دار الأوبرا المصرية، عرض فيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي، بطولة الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل.

شهد العرض حضور بطلة الفيلم صفية العمري، وعدد كبير من أهل الفن والإعلام، بينهم: مفيد فوزي، أشرف زكي، إلهام شاهين، هالة صدقي، بوسي شلبي، أحمد وفيق، منة جلال، عمر زهران.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة صفية العمري، كان مشاركتها في فيلم "فص ملح وداخ" مع الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة هبة مجدي.