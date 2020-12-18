تراند اليوم : أمينة خليل وخطيبها مقضينها في الملاهي – مش خايفين من كورونا !!

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها بأحدث ظهور مع خطيبها.

ونشرت أمينة خليل عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram فيديوهات اثناء استمتاعها بوقتها مع خطيبها في أحد مدن الملاهي بصحبة أصدقائهما.

واحتفلت أمينة خليل بخطبتها مساء الأربعاء 15 يوليو على المهندس عمر طه، واقتصر الحفل على الأسرة والاصدقاء المقربين، وظهرت أمينة بفستان أبيض قصير رقيق.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل كان حلقة “آخر الليل” من مسلسل “نمرة اتنين” وتشارك في بطولتها مع إياد نصار ووكتابة وإخراج آدم عبد الغفار.

تدور أحداث الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تقوم بها نور لغرف الفندق الذي تقيم فيه قُبَيل زواجها، من باب العبث وإضاعة الوقت، لتجد نفسها متورطة في مكالمة هاتفية طويلة مع شكري، الشاب الغامض والمثقف الذي يعمل في تسجيل الكتب صوتياً. وخلال المكالمة نكتشف مراحل مختلفة من حياة نور.