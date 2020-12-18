تراند اليوم : بعد 7 سنوات حب.. خالد زكي لم يتزوج ميرفت أمين لهذا السبب!

ولد الفنان خالد زكي​ يوم 22 شباط/فبراير عام 1950 بمدينة القاهرة في مصر، وهو متزوج من خارج الوسط الفني ولديه أبناء.

نال تحصيله في البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل ممثلاً في السينما والمسرح، ومارس في مطلع شبابه العديد من الألعاب الرياضية، ومنها السباحة والتنس والجمباز، ولكنه قرر ترك الرياضة بغية التفرغ للتمثيل.

شارك في العديد من الأعمال سواء في المسلسلات أو الأفلام، ولمع إسمه أكثر في التلفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة التي شارك فيها.

وكانت إنطلاقته الفنية الأولى عام 1973، من خلال مشاركته في فيلم “​مدرسة المراهقين​”، مع الممثلين المصريين ​فؤاد المهندس​ و​شويكار​.

مسيرته الفنية

تميّز خالد زكي بشكل كبير في أداء أدوار الشخصيات القوية، ومنها دور ضابط الشرطة أو رجل المخابرات، وبعد أن بدأ مسيرته الفنية في فيلم “مدرسة المراهقين”، شارك في العديد من المسلسلات والأفلام، منها مسلسل الضباب عام 1977، مسلسل بدارة، لعنة الزمن عام 1979 بدور “فتحي”، زمن الأقوياء عام 1994 من بطولة ​رجاء الجداوي​ وعلي السبع وإخراج أحمد ثروت، مسلسل لعبة الأيام عام 1996، مسلسل رياح الغدر، مسلسل الشهد والدموع، وعام 1979 طيور الصيف، أذكريني عام 1978، ​هوانم غاردن سيتي​ الجزء الثاني، مشوار إمرأة عام 2004،​السفارة في العمارة​، وفيلمي ملاكي إسكندرية وفتح عينيك عام 2005، وفيلم ​وش إجرام​ عام 2006، الشياطين بشخصية كمال عام 2007، أحلام عادية، وعام 2008 شارك في ذكريات العام الماضي، طباخ الرئيس الذي لعب فيه دور الرئيس، وهو من إخراج ​سعيد حامد​، و”من أطلق الرصاص على هند خانم”.

كما شارك خالد زكي عام 2014 في مسلسل​صاحب السعادة​،وعام 2016 في مسلسل القيصر، وشارك في العام التالي في مسلسل “أنا شهيرة وأنا الخائن” ومسلسل ​ولاد تسعة​.

كما شارك في العديد من الأفلام، ومنها فيلم “ملاكي اسكندرية”، من بطولة ​أحمد عز​ و​غادة عادل​، وقد لعب فيه دور رجل أعمال، كما شارك في فيلم “فتح عينك” عام 2006 وفيلم “وش إجرام”، من بطولة ​محمد هنيدي​ و​لبلبة​ وإخراج ​وائل إحسان​، فيلم “الشاهد الأخرس”، “إحنا اللي سرقنا الحرمية”، و”قوت القلوب” عام 2020.

حصل خالد زكي على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم “​طباخ الريس​”، في حفل توزيع جوائز أوسكار السينما المصرية عام 2009.

وافق على دور الرئيس في “طباخ الريس” مقابل هذا الشرط

إشترط خالد زكي لتجسيد دور الرئيس في فيلم “طباخ الريس” عندما عرض عليه، أن لا يتم وضع صورته مع أبطال الفيلم على البوستر الدعائي، حتى لا يتوهم الجمهور أنه يقوم بتجسيد شخصية الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وهو في الحقيقة يجسد شخصية رئيس فقط، مشدداً على أنه لم يسعَ خلال دوره في الفيلم إلى تجسيد شخصية حسني مبارك مطلقاً.

جوانب من مسيرة خالد زكي

مارس خالد زكي العديد من أنواع الرياضة، كالتنس والكرة الطائرة والسباحة في بدايته، كما حاز على العديد من الجوائز الرياضية، لكنه فضل بعد فترة وجيزة أن يسلك طريق التمثيل، خصوصاً أنه لم يستطع التوفيق بين الرياضة والتمثيل.

من جهة أخرى، برع في تأدية وتجسيد دور رئيس الجمهورية، إذ كان أول ممثل مصري يقوم بتجسيد الدور بطريقة واضحة وصريحة.

وفي عام 2012 إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لترشيح خالد زكي لمنصب رئيس الجمهورية.

حياة خالد العاطفية

أشار خالد زكي في إحدى مقابلاته التلفزيونية إلى أنه عاش قصة حب من طرف واحد، مع الممثلة المصرية​ميرفت أمين​، إذ كان من أشد المعجبين بها، خصوصاً أن فيلمها “​أبي فوق الشجرة​” جعله يتعلق بها، لدرجة أنه كان “يزوغ” من الدراسة لمشاهدة الفيلم، الذي شاهده أكثر من 12 مرة، ولكنه إكتشف بعد فترة من الزمن أن حبه لـميرفت أمينلم يكن صادقاً، وكان وهماً.

من جهة آخرى تحدث خالد زكي أيضاً عن علاقته بزوجته، وأشار إلى أنه عاش قصة حب معها قبل الزواج لمدة 7 سنوات.

وأكد أن الكثير من معجباته أصبحن صديقات لزوجته، وذلك على خلاف بداية زواجهما، خصوصاً أن زوجته كانت غيورة جدًا في البداية.

