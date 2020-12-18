شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشكر ”الخليج 365” بعد ندوة الاحتفاء بتكريمها فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه الشكر لمؤسسة ”الخليج 365” ورئيس مجلس إدارتها وتحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح عقب الندوة التى حضرتها مؤخراً فى مقر الجريدة، حيث نشرت أكثر من صورة ضمن فعاليات الندوة أعربت من خلالها على سعادتها لاحتفاء ”الخليج 365” بها عقب تكريمها ضمن الدورة الأخيرة بمهرجان القاهرة السينمائى.



ندوة الهام شاهين بمقر الخليج 365

وكتبت إلهام شاهين: "سعدت جدا بلقاء أسرة الخليج 365 .. كانت ندوة رائعة .. شكرا للأستاذ خالد صلاح ولكل أسرة الخليج 365.. أحييكم على نجاحكم ومجهودكم الكبير.. وشكرا جزيلا على احتفائكم بى بعد حصولى على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.. والتى أسعدتنى كثيرا.. يارب الفيلم يعجب الجمهور.. إن شاء الله موعد عرضه 30 ديسمبر.. وبإذن الله سنة حلوة على الجميع".



الهام شاهين فى مقر الخليج 365

وحلت النجمة إلهام شاهين ضيفة على ندوة أقامها قسم الفن بـ"الخليج 365" للاحتفال بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42 عن فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، حيث نافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وبسؤال النجمة إلهام شاهين عن تفكيرها في الاعتزال أجابت: "لم أفكر إطلاقاً في الاعتزال، ويبدو أن التصريح الذي قلته في المهرجان تم فهمه بشكل خاطئ، لأني قلت لن أعمل حتى أجد عملا قويا جداً أقدمه، ولن أعمل لمجرد التواجد فقط وأقول إن هذا أفضل الوحشين الذي عرض علىّ، وأنا ممكن أقعد سنة أو أكثر وعندما أتواجد يكون بعمل قوى له قيمة غير ذلك ممكن الجلوس في المنزل سنتين ثلاثة أو حتى خمسة وقد تصل إلى عشرة، وجائز مع الوقت لا أجد ما يرضيني وهذا حدث مع فنانين كثيرين.



الهام شاهين بمقر الخليج 365

وأضافت: "لست مثل فنانات كثيرات عندما يجدن أنفسهن كبرن في السن ويرغبن في ترك صورتهن أثناء الشباب أمام جمهورهن فيعتزلن، لأني من النوعية التى لا تخاف من العجز أو القبح، ولا أبحث عن الدور الكبير وأرحب دائماً بالبطولات الجماعية وأقول ممكن الفنان بمشهد واحد يثبت وجودة ومعنديش العقد خالص وممكن أعمل دور واحدة قبيحة وواحدة كبيرة في السن،

وتابعت: فى "حظر تجول" الشخصية كانت مكتوبة في السيناريو بعمر 50 سنة، ولم أكن أحتاج تكبير نفسى لكنى اخترت إضافة باروكة وشعر أبيض حتى تظهر أكبر من 70 سنة لأنى وجدت أن هذا أنسب للشخصية بسبب الحالة النفسية التي عاشتها وبقائها في السجن سنوات، وبالنسبة لى عمري ما أقول كلمة اعتزال، ودائماً أصرح وأقول إن أمنية حياتي أموت داخل استديو أو مكان تصوير وأن تكون آخر لحظة في عمري أمثل فيها.