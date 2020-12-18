شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقصة مع آسر ياسين وموقف طريف فى عيد ميلاد نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء من البهجة عاشتها النجمة نيللى كريم أثناء احتفالها بعيد ميلادها، حيث حرص عدد كبير من النجوم والنجمات وأصدقائها على مشاركتها تلك اللحظة، حسب ما ظهر فى مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على السوشيال ميديا سواء عبر حساب نيللى كريم على موقع إنستجرام أو غيرها ممن حضروا حفل عيد ميلادها.

رقص على أنغام مليونير

وحضر عيد الميلاد شلة مسلسل "بـ100 وش"، كما حرصوا على الرقص على نغمات أغنية المسلسل الشهير "مليونير مليونير" حسب ما ظهر فى أكثر من فيديو نشرتها نيللى عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى أظهرت كيف تفاعل آسر ياسين وأبطال المسلسل مع الأغنية.

موقف طريف أثناء إطفاء الشمع

كما ظهرت نيللى كريم فى موقف طريف أثناء إطفاء الشمع، حيث استمرت فى النفخ لفترة طويلة دون فائدة لإطفاءه الشمع المضىء على التورتة.

مشاركة النجوم والنجمات فرحتها

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد مع نيللى كريم بتلك المناسبة والاحتفال بها، حيث ظهرت يسرا وهالة صدقى، بالإضافة للفنانة درة وزوجها، وإلهام شاهين وعمر سلامة، كما حرص المنتج جمال العدل على التواجد مع مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.



عمر سلامة مع نيللى كريم



آسر ياسين ونيللى كريم



الاحتفال بعيد ميلاد نيللى كريم



عيد ميلاد نيللى كريم

كما تداول رواد السوشيال ميديا أكثر من فيديو من مشاركة النجوم احتفال الفنانة نيللى كريم لحظة احتفالها بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الموافق الـ18 من ديسمبر، حيث ظهرت كل من النجمة النجمة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقائها.