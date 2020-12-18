شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم دخلت التمثيل بسبب فاتن حمامة وحققت نجاحا كبيرا سينمائيا ودراميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة نيللى كريم بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، واستطاعت نيللى وضع اسمها بقائمة نجوم الصف الأول بإتقانها فى أداء أدوارها المتنوعة، سواء من خلال مناقشة قضايا مجتمعية حتى إن الجمهور وصفها بأنها ممثلة تركز على الجوانب الحزينة فقط وتتسبب فى بكائهم خلال أحداث أى مسلسل تقدمه، أو من خلال الأعمال الكوميدية التى قدمتها مثل فيلم "غبى منه فيه" أو مسلسل "بـ 100 وش"، وهو ما يدل على مهارتها الكبيرة فى إتقان الشخصيات التى تقدمها سواء كانت درامية أو كوميدية أو غيرها، كما أن جمالها ورشاقتها وخفة ظلها كانوا جواز مرورها إلى عالم الفن.





وبدأت النجمة نيللى كريم فى مجال الفن من خلال الفوازير حتى اختارتها سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وهو ما أكدته بنفسها خلال لقائها فى أحد البرامج التليفزيونية حيث قالت إن الفنانة فاتن حمامة اختارتها لأداء دور ابنتها فى مسلسل "وجه القمر"، معربة عن سعادتها ووصفت نفسها بالمحظوظة.





ومن بعد ذلك شاركت نيللى ريم فى التجربة الأولى بالسينما من خلال الفيلم الكوميدى والرومانسى "سحر العيون" مع الفنان الراحل عامر منيب والفنانة حلا شيحة، لتثبت خلالها موهبتها التمثيلية وبراعتها فى تجسيد مختلف الأدوار التى ظهرت بها على شاشة السينما المصرية، ومن بعد ظهورها فى "سحر العيون" وقع عليها الاختيار لتكون بطلة أمام النجم هانى رمزى فى الفيلم الكوميدى "غبى منه فيه" الذى حقق نجاحا كبيرا سواء فى شباك تذاكر السينما أو جماهيريا أثناء عرضه على شاشات التليفزيون،





تميزها فى إتقان الأدوار وجمالها ورشاقتها التى ظهرت بهم خلال الأعمال السابقة، كان سببا فى ظهورها بالفيلم الشهير "أنت عمرى" والتى جسدت خلاله دور فتاة تعمل كراقصة بالية وتصاب بالسرطان وهي حبيبة لرجل متزوج مريض بالسرطان وتتركه وتموت فى النهاية، وخطفت قلوب المشاهدين وقتها وتعاطف معها بشكل كبير بعد أن أبكتهم، وهو الدور الذى نالت عليه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى عام 2005.

ولم تتوقف مسيرة نجاح نيللى كريم خلال الكثير من الأعمال التي أصبح نجاحها مرتبطا بشكل كبير باسمها خاصة أنها أسست قاعدة جماهيرية عريضة، سواء فى مصر أو الوطن العربى من خلال الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل مسلسل "ذات"، تحت السيطر، لأعلى سعر، سقوط حر، بـ 100 وش، ولم يقتصر النجاح في الدراما ولكن ظهرت بقوة وبنجاح كبير في السينما أيضا ومن بين هذه الأعمال، فيلم "زهايمر"، الرجل الغامض بسلامته، واحد صفر، 678، أحلام الفتى الطائ، الفيل الأزرق بجزئيه.



