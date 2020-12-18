ملتقي الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته

أختتمت مساء امس، الخميس، فعاليات الدورة الـ 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، في كلمته أن هذه الدورة لا تعد دورة استثنائية ولكنها دورة ناجحة فى ظروف صحية صعبة على العالم، مشيراً الي أن ما تم انجازه خلالها أفرز لوحات عظيمة الإبداع، وأعرب " عبد الوهاب " عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وهو الأستاذ الدكتور مصطفي عبد المعطي.

ووجه "عبد الوهاب" الشكر لوزيرة الثقافة علي دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التى تقام داخل مصر وخارجها، قائلا أن إستمرار الملتقي بهذا النجاح يوجه رسالة الي العالم تقول أن مصر قوية، كما وجه " عبد الوهاب" الشكر لجميع الفناين المشاركين وخص بالشكر شباب الورشة قائلا أنهم لا يقلون ابداعاً عن الفنانين الأساسيين، وقدم " عبد الوهاب " الشكر لمحافظة الأقصر وعلي رأسها المستشار مصطفي الهم علي دعم المحافظة المستمر للملتقي خلال دوراته

السابقة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن الملتقي يشهد دعما من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرا الي أن الملتقي أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة علي راسها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية علي الجهد المبذول لانجاح الملتقي.

وقال قوميسير عام الملتقي الدكتور عماد أبو زيد، أن مدينة الأقصر ستظل متمتعة بخصوصية المكان والتاريخ مما يمثل مصدر عطاء لا ينتهي، نستمد منها حيوية تنوع الخيال وتمدنا بطاقة الابداع الفني، مضيفاً انها سجل حافل بالسرد البصري لمرويات انسانية مازالت تبحث عن كل معاني الفن والابداع .

واضاف " ابو زيد " ان في هذه الدورة الاستثنائية مجموعة من الفنانين من بمختلف اتجاهاتهم وميولهم الفنية، بروح الشباب وبمعطيات العصر الحديث وتحديات الواقع، لترسيخ مفهوم ثقافة الاختلاف وحرية التخيل والابداع الفني.

مشيراً الي أن اللغة التي يمتلكها هؤلاء الفنانين هي الصورة البصرية بما تحمله من مشاعر انسانية، لخلق حوار وتفاعل بصري وثقافي بين الذات والاخر وبين الماضي والحاضر، مؤكدا انه ليس هناك اصدق من المشاعر الانسانية للتواصل الفعال والسريع بين الفنانين وبناء جسور من التعاون والمحبة والسلام.

أعقب ذلك تكريم الفنان الكبير مصطفي عبد المعطي أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية باهدائه شهادة تكريم من الملتقي، والذي وجه الشكر لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الأقصر علي التكريم.

تلا ذلك توزيع شهادات المشاركة علي كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.

كما تم تكريم الناقد الكبير والكاتب سيد محمود، والسيد محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ باهدائه درع وشهادة الملتقي.

واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، تضمنت: "غدا أجمل، بين النخيل، النيل، الطريق الي شقلاوة لنصير شمة، البنت الشلبية "فيروز"، القلب يعشق كل جميل، الف ليلة وليلة أم كلثوم، لونجا رياض لرياض السنباطي، كل دا كان ليه محمد عبد الوهاب، الضوء الشارد لياسر عبد الرحمن.