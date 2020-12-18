صورة سيلفي تشهد على جريمة قتل الفنانة المصرية لزوجها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - تطورات جديدة في قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة، كشفها نص تحقيقات النيابة المصرية.

وقالت المتهمة عند مواجهتها بصورة هاتف محمول كان بحوزتها أثناء الجريمة يوم الحادث 30 ايار الماضى، إن هذه الصورة التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى “تيشرت لونه أحمر” وتظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله.

وأجابت المتهمة “لم اكن اصدق إنه مات”.

وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت “لا اعلم”، ولم تجب المتهمة عن سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدى ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ، مفادة وفاة نجله “عمرو س س ع” 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله “عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ”عبير بيبرس” 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها، وذلك بحسب “اليوم السابع”.

أبرز المعلومات عن الممثلة عبير بيبرس:

– من مواليد العام 1985.

– كانت أول أعمالها الدرامية في عام 2014، من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي “السع وفلسع”، مع الفنان شريف صبحي ومنير مكرم.

– في العام ذاته، شاركت في مسلسل كوميدي آخر: “شلة نصابين” مع الفنان عبدالله مشرف، وأحمد صيام.

– اشتركت أيضًا في فيلم روائي قصير بعنوان “كما تدين تدان”.

– في عام 2016، شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم “مشروع ميت”.

– تزوجت من عمرو سيد، وهو يعمل مقاول، في العام 2019.

– اختفت عن الأنظار قرابة 3 أعوام ثم عادت بجريمة قتل زوجها.