بالصورة: “أقبح” زهرة أوركيد في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 11:00 صباحًا

وصفت حدائق النباتات الملكية في كيو بالعاصمة البريطانية لندن سلالة جديدة من زهور الاوركيد اكُتشفت في إحدى غابات مدغشقر بالقبح، على الرغم من ان هذه الزهور تتسم عادة بالرقة والحيوية.

اسم الزهرة العلمي جاستروديا أجنيسلوس وحصلت على لقب “أقبح زهرة أوركيد في العالم”، وهي واحدة من 156 سلالة نباتات وفطريات منحها العلماء في حدائق كيو وشركاؤهم من أنحاء العالم أسماء في 2020.

وقالت كيو في قائمتها لأهم عشرة اكتشافات لهذا العام “زهرة الأوركيد التي يبلغ قطرها 11 مليمترا صغيرة نسبيا بنية اللون وقبيحة نوعا ما”.

وتعتمد الزهرة على الفطريات للتغذية وليس لها أوراق أو أي أنسجة أخرى للتمثيل الضوئي.

“أقبح” زهرة أوركيد في العالم

وعلى الرغم من أنها مصنفة كسلالة مهددة بالانقراض فإنها تحظى ببعض الحماية نظرا لوجودها في حديقة عامة.

وتشمل الاكتشافات التي حصلت على تسمية رسمية هذا العام ست سلالات جديدة من فطر عش الغراب اكُتشفت في المملكة المتحدة وشجيرات غير مألوفة عُثر عليها في جنوب ناميبيا في 2010.

ورحب مارتن تشيك، كبير الباحثين في كيو بأحدث الاكتشافات وقال “بعضها يدر دخلا مهما للمجتمعات المحلية فيما قد يمكن تطوير بعضها مستقبلا إلى غذاء أو دواء”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.