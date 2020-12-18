بالصورة – سيرين عبد النور بإطلالة خاطفة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

أطلت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور على جمهورها بإطلالة خاطفة بفستان أسود اللون مزين بوردة حمراء ما أعطى الفستان رونقاً خاطفاً. اختارت فستاناً باللون الأسود، مزدان بورود باللون الأحمر، وأغصان مطرّزة باللون الأخضر، من توقيع دولتشي أند غابانا.

انتعلت سيرين حذاء من نقشة الفستان، لإطلالة متناغمة ولا تشوبها شائبة. من الناحية الجمالية، تركت سيرين شعرها مسدلاً عند الأكتاف، واكتفت بتزيينه بأكسسوار الشعر الذهبي الذي أضفى لمسة عصرية على هذه الإطلالة. أما بالنسبة لمكياجها، ارتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر، فبدت بغاية الجمال!

وضعت عبد النور الأقراط الطويلة والضخمة المصممة من حبيبات الشواروفسكي الذهبية اللامعة التي تناغمت مع أكسسوار الشعر.

يذكر ان سيرين تطل على جمهورها من خلال برنامج “The masked singer” والذي يعرض على شاشة “mbc” برفقة قصي خولي وحسن الرداد.