بالصورة – ظهور نادر لزوجة ناصر القصبي

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متابعة بتجـــــــــــرد: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة للفنان السعودي ناصر القصبي وإلى جانبها أخرى لزوجته. وتبين أن الأخيرة هي الكاتبة الشهيرة الدكتورة بدرية البشر التي تُعرف بمكانتها العلمية المرموقة.
ويُذكر أن البشر تصغر زوجها بـ6 أعوام، وهي حائزة درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وفلسفة الآداب، وتعمل في عدد من الصحف والمجلات العربية، ونالت عدداً من الجوائز، منها جائزة أفضل عمود صحافي في العام 2011، ما جعلها المرأة العربية الأولى التي تنالها.
ويُشار إلى أن القصبي كان قد تحدث في لقاء صحافي أُُجري معه عن زوجته لافتاً إلى أنها عظيمة و”من النِّعم”، علماً أن لديهما أربعة أبناء هم: راكان ومهند وهالة وإيمان.
وقد تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أخيراً صورة لراكان أحدثت ضجة في أوساط الناشطين الذي أثنوا على وسامته وقارنوا بين شكله وشكل والده. واعتبر بعضهم أنه يشبهه إلى حد كبير، فيما أشار آخرون إلى أنه يشاركه بعض الملامح فقط.
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