تنمر قاسٍ على سامية الجزائري يستفز شكران مرتجى وهذا ردها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت مجدداً الفنانين السوريين سامية الجزائري وشكران مرتجى وأيمن رضا في كواليس تصوير مسلسل “الكندوش”.

وأطلق ظهور الجزائري موجة من التعليقات التي تحدثت في معظمها عن التغيير الذي طرأ على شكلها بعد غيابها لسنوات طويلة. ولم يتردد بعض الناشطين في التنمر بسبب ظهور الكثير من التجاعيد على وجهها.

واستفز هذا مرتجى التي دافعت عنها من خلال تعليق نشرته على حسابها الخاص على التطبيق حيث كتبت: “بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل. للمتنمرين أتوجه. قبل أن تكتب أنظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر وأنظر إلى قباحة قلبك وأنظر ماذا صنعت أنت في حياتك وأنظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل”.

ويذكر أن الجزائري عادت إلى الشاشة بعد غياب دام 23 عاماً أي منذ مشاركتها في مسلسل “عيلة 7 نجوم” الذي جمعها وعدد من نجوم الشاشة السورية ومنهم مرتجى ورضا.