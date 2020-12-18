شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تداهم حفل زفاف شقيقة زين مالك بسبب تاريخ زوجها الإجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت الشرطة البريطانية حفل زفاف الشقيقة الصغرى للمغني زين مالك، بعد خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا، وفرضت الشرطة غرامات على أقارب زين، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحضر حفل الزفاف نحو 40 شخصا، الذى أقيم فى منزل شقيقة "زين" الأخرى وتدعى صفا، فى برادفورد، بينما تنص القواعد الحالية على أن يحضر 15 شخصاً فقط حفلات الزفاف، ومن المحظور إقامة حفلات الاستقبال بمناسبة الزفاف، وكانت "واليحة" شقيقة زين، البالغة من العمر 22 عامًا، قد تزوجت جوناد خان، البالغ من العمر 24 عامًا، السبت الماضى، من خلال مراسم إسلامية تقليدية أقيمت فى منزل العروس، فيما استدعى الجيران رجال الشرطة للإبلاغ عن إقامة حفل كبير، مؤكدين أنه تم إصدار إخطارات عقوبة ثابتة لعدد من الأشخاص الآخرين.

بدوره، قال متحدث الشرطة، "حضرت الشرطة بعد الساعة 6 مساء السبت بعد تقرير عن حفل كبير، وتم تغريم مجموعة من الأشخاص داخل المنزل، وإصدار إخطارات عقوبة ثابتة بسبب انتهاك قيود فيروس كورونا"، ويقع منزل صفا على بعد 100 متر من المكان الذي يعيش فيه والدا زين، لكن تم الكشف عن أن والده ياسر رفض السير لمسافة قصيرة من أجل حضور حفل الزفاف بسبب مخاوف بشأن ماضي "جنيد" الإجرامى.

كما لم يظهر زين مالك، البالغ من العمر 27 عامًا، في صور حفل الزفاف، بينما أرسلت صديقته جيجي حديد رسالة إلى "وليحة"، قائلة إنها "تتمنى أن تكون هناك"، ويُعتقد أن المطرب زين مالك، لم يتمكن من الحضور بسبب التزامات العمل.