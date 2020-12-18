فيديو وصور.. رقص نيللي كريم في عيد ميلادها بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، في أحد الأماكن العامة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
ونشرت المذيعة بوسي شلبي عددا من الفيديوهات والصور من احتفالية عيد الميلاد، وظهرت نيللي في أحد الفيديوهات وهي تتمايل وترقص على إحدى الأغاني الأجنبية.
وحضر الحفل كل من يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وغيرهم.
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