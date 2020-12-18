فيديو.. سليمان عيد يشارك في تحدي عمرو دياب "محسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان سليمان عيد في التحدي الذي أطلقه الفنان عمرو دياب حول برومو أغنية "محسود"، التي طرح البرومو الخاص بها مؤخرًا.
ونشر "عيد"، فيديو فكاهي له عبر "إنستجرام"، وظهر وهو يحرك شفاهه على صوت عمرو دياب، وعلق مازحا: "نفس الصوت ولكن تحبون عمرو دياب".
يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الغناء شاركوا في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .
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