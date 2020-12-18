موقف لن ينساه وكلمة السر في إنهاء الخلاف.. تفاصيل ما حدث بين رامي صبري وعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أسدل "الهضبة" عمرو دياب والفنان رامي صبري الستار على العديد من الأخبار التي كانت تؤكد وجود خلاف بينهما، وذلك من خلال أغنية "محسود"، التي كانت كلمة السر في إنهاء هذه الخلافات

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية قصة الخلاف بين عمرو دياب ورامي صبري:

بداية الأزمة

قال رامي صبري، في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، إن انتقاد بعض الجماهير له واتهامه بتقليد عمرو دياب هو أكثر الأشياء ازعاجًا له: "أول ما بدأت في أول سنة كانوا بيتهموني بتقليد عمرو دياب، ولحد دلوقتي في ناس ورايا بيكتبوا اني بقلده والموضوع ده مبحبوش وبيضايقني جدا لاني بعتبر ان عمر ما فيه حد بينجح بيكون شبيه لحد".

زعلان من عمرو دياب

في لقاء أخر ببرنامج "حفلة 11"، كشف رامي صبري عن حزنه من عمرو دياب، مؤكدًا إنه لن يصافحه في أي مناسبة، وكشف تفاصيل الأمر قائلًا: "كنا في فرح ابن محسن جابر وروحت أسلم عليه فقالي في الميكرفون بفتور شديد: "أهلا يا حبيبي".

وأضاف: "لم أكن أنتظر منه هذا التصرف، لكن هذا لن يجعلني اتوقف عن حب عمرو دياب كفنان".

كان بيشوفني بيقوم يسلم عليا

وبعد ذلك ظهر رامي صبري في لقاء عبر برنامج "عرب وود"، تحدث عن الأمر مجددًا وقال: طريقة السلام معجبتنيش أنا مش متعود أروح أسلم على حد بتكسف، لكن عمرو دياب معودني دايمًا لما بيشوفني بيبقى قاعد على الكرسي بيقوم، لما بيشوفني في حتة بيسلم عليا، الطريقة دي خلتني بقى عندي الثقة أروح أسلم عليه".

وأضاف: "فلما روحت سلمت عليه وسلم عليا السلام ده اتضايقت منه ليه عملت كدا لكن الموضوع عدى، هو بالنسبالي مش فنان زميل ده قيمة انا كنت في حضانة وهو نجم، عمرو دياب قد والدي ولما أقول بحبه ده مش تقليل مني ده احتراما ليه".

تسريب أغنية "زي ما انتي"

عقب طرح عمرو دياب لأغنية "زي ما أنتي"، فوجئ الجمهور بتسريب الأغنية بصوت الفنان رامي صبري، وهو ما عرضه لهجوم من قبل بعض محبي الهضبة، ورد "صبري"، خلال لقاء ببرنامج The Insider بالعربي، أن الفنان عزيز الشافعي عرض عليه أغنية "زي ما أنتي"، وسأله إن كان ينوي العمل عليها أم لا، موضحًا: "قولتله مش عارف بصراحة هعملها ولا لأ عشان مش عايز كلامي معاك يكون مش مظبوط، فأديني وقتي، وتقريبا هو سمعها لعمرو دياب وتقريبا اول ما سمعها خدها على طول، وهي دي قصة الأغنية".

وردًا على سؤال كيف تم تسريب الأغنية بصوته، قال صبري، إنه لا يعلم من قام بتسريبها مؤكدًا: "الأغاني بتكون مع أكتر من شخص، وفي النهاية الجمهور بينبسط لما بيسمع الأغنية بأكثر من فنان احنا بنشتغل للجمهور" .

أغنية "محسود" تنهي الأزمة

وجه الهضبة عمرو دياب رسالة لرامي صبري بعد غناء الأخير أغنية "محسود"، وقال: "الله الله إيه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة أوي، أحسنت يا رامي".

ومن جانبه، أعاد رامي صبري نشر كلمات الهضبة عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "أولاً أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين، أولهم علشان الاغنية حلوة اوي وانا بحب النوع ده من الاغاني الحان صديقي الملحن خالد عز، ثانياً علشان اقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتي الكلام الوحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس انا كنت بشتغل اكتر إني اعمل أغاني مهمة وده حصل اخيرا من انهارده".

وتابع: "عايز الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدا ومفيش بنا أي عداوة أو كره زي ما بعض الناس بتقول. مبروك الالبوم يا هضبة ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرا لكلامك الحلو".