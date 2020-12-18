الظهور الأول لـ دينا الشربيني بعد أزمة انفصالها عن عمرو دياب

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ الحديث عن أزمة انفصالها عن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني مختفية تماماً ولا تظهر في أي مناسبة، ولا حتى على مواقع التواصل، حتى أنها غابت عن التحضيرات المبدئية لمسلسها الرمضاني القادم “قصر النيل”.

وفي أول ظهور لها، كشف الكاتب محمد سليمان عبد المالك عن أولى جلسات العمل مع فريق المسلسل، حيث ظهرت دينا الشربيني في الصورة التي نشرها الكاتب محمد سليمان على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، والتي جمعتهما مع المخرج خالد مرعي أثناء التحضير للمسلسل، وعلق عليها قائلاً: “دينا الشربيني قصر النيل 2020”.

وظهرت دينا بإطلالة جديدة، حيث استغنت عن الشعر الطويل وظهرت بالشعر القصير.

من ناحية أخرى، تنتظر دينا الشربيني عرض فيلمها الجديد “30 مارس” الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما. ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، والذي انتهت من تصويره منذ فترة كبيرة وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز.