بعد ثمانية أشهر فقط.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت عن زفافها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أي منذ ثمانية أشهر فقط، إلا أنها فاجأت جمهورها بالاحتفال بعيد زواجها، الذي لم يتم العام بعد.

ونشرت ياسمين، على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام”، بنشر عدة صور ظهرت فيها قائمة عشاء لفردين مكون من الأسماك والمقبلات والمشروبات، وباقة ورود مع وضع صورة من حفل عقد قرانها ضمن كل ذلك.

وكانت ياسمين قد أثارت الجدل بعدما فاجأت جمهورها بعقد قرانها وزفافها إلى أبو هشيمة في شهر رمضان الماضي، وهو ما عرضها لانتقادات حادة وقتها.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية”، والذي شاركها البطلولة فيه كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.