بعد سنوات على غيابها حنان ترك تعود بهذا العمل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صفحة برنامج “عرب وود” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة ظهرت فيها الفنانة المصرية حنان الترك وبدا أنها التقطت لها أثناء وجودها في أحد الاستوديوهات. وتبين من خلال التعليق أنها تضع صوتها بطريقة الدوبلاج على حلقات مسلسل الأطفال “نونة الشعنونة” الذي يرتقب عرضه في رمضان 2020.

وأثار هذا ضجة في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عما إذا كانت هذه الخطوة بداية تجربة جديدة ستخوضها الفنانة في المجال الفني. ومما جاء في التعليقات: “أكيد هيكون حاجة مفيدة والأطفال يتعلموا منها قيم ومفاهيم محترمة” و”أسال الله لك الثبات وإن كنت في حاجة للمال أسأله أن يرزقك من واسع فضله فوق ما تتمنين بدون أي معصية” و” هي مش اعتزلت وخلصت ليه عم ترجع أكيد ما حدا بيهمو الأمر؟”.

ويذكر أن الممثلة المعتزلة فاجأت الجميع في وقت سابق بظهورها من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص على “إنستغرام”. وبدت فيها وهي تقف في عدد من الأماكن الطبيعية وسط المشاهد الرائعة.

كما أعادت نشر إحدى الصور على حسابها الخاص على “فيسبوك” مع التعليق: “نعيش في عالم خطير، فالإنسان حكم الطبيعة قبل أن يتعلم كيف يحكم نفسه”.