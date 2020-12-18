إصابة محمود البزاوي أثناء تصوير “خان تيولا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان الكبير محمود البزاوي لإصابة في عينه أثناء تصوير دوره في فيلم “خان تيولا، نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وكشف مخرج الفيلم وسام المدني في تصريحات صحافية أنه فوجئ أثناء التصوير بتعرض البزاوي لإصابة شديدة بالعين، بعد معاناة من ارتفاع ضغط الدم، وأدى هذا إلي احمرار عينه بشكل كبير، وكان يتطلب المشهد الذي سيقوم بتصويره أن تقترب الكاميرا من وجهه.

وأضاف أنه حاول أن تكون زاوية المشهد مختلفة، بحيث لا تظهر هذه الإصابة، بالإضافة إلى أنه اتفق مع البزاوي قبل تصوير المشهد بما يقرب من ساعة أن يحاول تناول بعض العصائر التي تخفض ضغط الدم وأن المشهد سيتم تصويره بعناية دقيقة ولم تظهر هذه الإصابة تماماً.

يشار إلى أن أحداث “خان تيولا” تدور في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية، داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد، والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين الشباب.