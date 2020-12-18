نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 31 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يحوّل حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق إلى “عالم من الروائع” مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلاً غنائياً ناجحاً مساء أمس الخميس، لمناسبة افتتاح مهرجان دبي للتسوق، على مسرح حديقة البرج في وسط مدينة دبي.

وبحضور جماهيري غفير، وسط اجراءات احترازية مشددة، اعتلى تامر حسني المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة “حلو المكان”، وسط تفاعل جماهيري كبير، ليقدم بعد ذلك باقة من أغنياته المميزة مثل “عيش بشوقك”، “أنا ولا عارف”، “كله إلا ده”، وغيرها.

تامر كذلك حرص على أداء بعض أغنيات ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، مثل أغنية “مابطلناش إحساس”، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، فردّدوا معه الكلمات على وقع الهيصات وموجات التصفيق التي غصّ بها المكان.

تألق تامر في نهاية الحفل بأداء أغنية “كفاياك أعذار”، قبل أن يودّع الجمهور موجهًا الشكر إلى القائمين على المهرجان.

ونشر نجم الجيل عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا مميّز له من الحفل وعلّق عليها بالقول: “من حفل افتتاح مهرجان السياحه و التسوق بدبي و كل الشكر للحضور الكريم”.

نفيد بالذكر أن الإعلامية السعودية لجين عمران قدمت الحفل، وتضمنت السهرة الإفتتاحية للمهرجان عروضًا رائعة للألعاب النارية، كما تألق برج خليفة بإضاءة خاصة احتفاءاً بانطلاق المهرجان.

وحرص منظمو الحفل، الذي تم نقله على الهواء مباشرةً عبر قناتي MBC ووناسة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الحضور وقياس درجات الحرارة والتأكد من ارتداء جميع الحاضرين الكمامات الواقية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل الحد من انتشار فيروس “كوفيد 19”.

يشار إلى أن مهرجان دبي للتسوق يحمل في دورته الجديدة شعار “اكتشف عالماً من الروائع”، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة.