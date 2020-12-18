تراند اليوم : مي حلمي تجدد الخلافات بين محمد رشاد والأخير : ” يا صندوق زبالة”

لم تنتهي الخلافات بين محمد رشاد والإعلامية مي حلمي بالطلاق ،ولكن تجددت الخلافات بعد نشر مي حلمي ستوري علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك كتبت فيها :” هتكلم كتير وهحكي تجربتي بالتفصيل عشان البنات تتعلم ما تتنازلش عن حقها وما تغلطش نفس الغلطة يتبع..”

وذلك دفع محمد رشاد للرد عليها عبر منشور علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك كتب فيه :” كفاية شغل صعبانيات ميديا وفضايح لركوب تريند مش نضيف، وبردو لا تنسوا الفضل بينكم، بس للأسف صعب تلاقي فضيلة جوه صندوق الزبالة”.

وبعد هذه المنشورات تجددت الخلافات بين الطرفين.