تراند اليوم : بالفيديو.. جورج وسوف يتحدي كورونا بأغنية ” صاحي الليل” علي اليوتيوب

طرح الفنان السوري ” جورج وسوف” علي قناته الرسمية علي اليوتيوب أغنيته الجديدة التي فاجأ جمهوره بها بعنوان ” صاحي الليل”.

والاغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

وكان الفنان السوري غائب عن الساحة الفنية منذ أكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

وأعجب الكثير بالأغنية التي تقول كلماتها “يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة، ومين يقدر ينام الليل هو وخياله مع واحدة، في ناس بتنام على الساعة 11 أو 12 وناس الساعة واحدة/ وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة”.