شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BLACKPINK يؤجل حفله الغنائى لشهر يناير المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفرقة الكورية الشهير " BLACKPINK" عن تأجيل حفلها الافتراضى القادم، الذى كان من المقرر أن يبث على "YouTube" يوم 27 ديسمبر الجارى، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أي".

وقد تم تأجيل الحفل إلى 31 يناير 2021 فى تمام الساعة 2 مساء بتوقيت كوريا (6 صباحا بتوقيت جرينتش) .

انتقلت عضوات فريق "BLACKPINK" لمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليكشفوا عن السبب الرئيسى وراء هذا التأجيل، وأوضحت نجمات الفريق أن الحفلة الموسيقية تم تأجيلها بسبب اللوائح الحالية فى كوريا الجنوبية من أجل إدارة جائحة فيروس كورونا "covid-19" المستمرة.

وأشارت إحدى عضوات الفريق قائلة: "خلال حفلتنا الموسيقية، أردنا أن نوفر لك نوع من الراحة خلال هذه الأوقات الصعبة، لكن أهم شيء هو صحة وسلامة كل شخص يشارك فى الحفل، لذلك من أجل التأكد من استعدادنا للحفل فى بيئة آمنة، قررنا تأجيله".