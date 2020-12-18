شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا.. اعرف موعد الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كل من السوبرانو إيمان مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان (القداس الاحتفالى) للسوليست والكورال والأوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تاليفه اربعة سنوات منذ عام ١٨١٩ حتى عام ١٨٢٣ وقدم لأول مرة فى السابع من ابريل من عام ١٨٢٤ فى سان بطرسبورج.

والمعروف ان المؤلف العالمى بيتهوفن من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرا حيث أبدع أعمالا موسيقية خالدة ويرجع له الفضل فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية .

وقد ولد بيتهوفن فى السابع عشر من ديسمبر عام ١٧٧٠ وتوفى فى السادس والعشرين من مارس عام ١٨٢٧ ومن أهم أعماله السيمفونية الخامسة والتاسعة .